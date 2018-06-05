За счет "Газпрома": в Раде задумали снизить тарифы на газ

Решение голландского суда об аресте доли российского газового монополиста "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях, по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины" для обеспечения права украинской компании на получение $2,6 млрд, по решению Стокгольмского арбитража позволит снизить тарифы на газ для украинцев.

"Я уверен, что механизм, как вернуть эти средства, будет найден; кроме банковских счетов есть еще другие активы у "Газпрома", которые можно распродать и вернуть средства НАК "Нафтогаз Украины" и жителям Украины", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Бондарь.

По его словам, возвращение $2,6 млрд может поспособствовать снижению тарифов для украинцев.

"Я все же уверен, что снижение может быть, в том числе тарифов. Тем более, что уже подписано заявление об увольнении Дмитрия Вовка (председатель НКРЭКП. - Ред.), сколько там было нареканий по тарифам. Я думаю, что средства, которые вернутся, помогут снизить коммуналку, - считает Бондарь.

Что касается роли МВФ, который требует повышения тарифов на газ до рыночно обоснованных, народный избранник отметил: "Да, до рыночно обоснованных, правильно. Если они действительно рыночно обоснованны, и это будет доказано - другое дело. К сожалению, пока Вовк был в должности, то, что тарифы были обоснованны, мы не услышали и не увидели".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, повышение цен на газ в Украине было условием еще предыдущего транша Международного валютного фонда, а если Киев не будет выполнять свои обязательства, то доверие к стране упадет до нуля.