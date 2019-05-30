Арест активов "Газпрома" из-за Украины: появились новые подробности в деле

Предварительные слушания по иску НАК "Нафтогаз Украины" в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" запланированы на июнь.

Соответствующий иск был подан 15 февраля 2019 года, а спустя два месяца российский газовый монополист в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по делу не назначена", – заявили представители "Газпрома".

В то же время российская компания сообщила, что слушания в суде Нидерландов по иску "Нафтогаза" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года.

Слушания по иску НАК "Нафтогаз Украины" об аресте активов "Газпрома" запланированы на июнь

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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