Арест активов Фирташа: Верховный суд принял окончательное решение

Верховный суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ривнеазот", которое входит в структуру Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

В частности, судьи отказались удовлетворить кассационную жалобу ОАО "Азот" и оставили без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/755/18, сообщает Finbalance.

До этого суды отказали предприятию в удовлетворении иска к "Проминвестбанку" о признании прекращенным поручительства по договору №20-0191/3-3.

Соответствующий договор был заключен в качестве обеспечения долговых обязательств ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" перед банком.

Активы "Ривнеазот" арестовали осенью 2018 года в рамках судебного спора с "Проминвестбанком".

Финучреждение через суд требовало взыскать с предприятия 49,6 млн долларов долга, как с поручителя за "Северодонецкое объединение Азот" (оба предприятия входят в структуру Ostchem Фирташа).

Верховный суд восстановил арест имущества предприятия "Ривнеазот", которое входит в структуры Фирташа

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.

Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то олигарху грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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