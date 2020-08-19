Арбузы в Украине резко подорожали и дешеветь не будут: в чем причина

В Украине цены на ягоды подскочили из-за погодных катаклизмов и уже дешеветь не будут. В частности, несмотря на большое предложение арбузов, их стоимость снижаться уже не будет.

Об этом сообщила UBR директор по развитию Украинской плодовоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева. Она отметила, что несмотря на сезонное падение цен на овощи, ягоды подорожали и уже дешеветь не будут.

Отмечается, что ягодный сегмент показал ценовой рост, что связано с погодными катаклизмами весны – начала лета. В результате заморозков и обильных дождей пострадали значительные площади ягодных плантаций.

"Сезон уборки голубики, малины и земляники садовой подходит к концу, и поэтому уменьшения цен на данные виды ягод на рынке уже не произойдет", – пояснила Зверева.

Таким образом, голубика в Украине торгуется в диапазоне $5,11-7,30/кг (139 грн – 198 грн) – в среднем на 45-90% выше аналогичного периода предыдущего года, – а цена малины в конце прошлой недели достигла $2,37/кг (62.63 грн), что также выше показателей прошлого года на 8%. Подорожание затронуло и ежевику – цены на ягоду выросли до $2,55-2,92/кг (68 грн – 79,5 грн).

При этом эксперты зафиксировали падение цен на виноград, абрикос и бахчевые культуры. Однако стоимость арбузов, упавшая в начале прошлой недели из-за стремительного увеличения предложения, к концу недели опять показала рост.

"К концу анализируемого периода операторы рынка не отмечали переизбытка продукции на рынке, и цены на арбузы там несколько восстановились. Как результат текущей недели в целом: незначительное проседание цен на данный вид бахчевых в Украине с $0,14/кг до $0,13/кг (3,81 грн – 3,54 грн), – подытожила Зверева.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на херсонские арбузы упала почти в два раза после того, как из Херсона в Киев отправили баржу с бахчевыми – с 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/кг в оптовой закупке.