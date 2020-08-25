Арахамия возразил Кравчуку о подаче воды в Крым.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада не собирается возобновлять подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Так он прокомментировал слова председателя украинской делегации в Минской ТКГ Леонида Кравчука, который допустил такую возможность, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но он сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", – сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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