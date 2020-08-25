Арахамия возразил Кравчуку о подаче воды в Крым.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада не собирается возобновлять подачу воды в аннексированный Россией Крым.
Так он прокомментировал слова председателя украинской делегации в Минской ТКГ Леонида Кравчука, который допустил такую возможность, сообщил "Интерфакс-Украина".
"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но он сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", – сказал Арахамия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кравчук выступал за возможность продажи Украиной воды России – для нужд оккупированного Крыма.
Со своей стороны председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
За восстановление подачи воды в Крым выступал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, на полуострове живут украинцы, которых нельзя бросать.
Впоследствии глава правительства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
24 августа глава украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук в интервью заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды временно оккупированному Россией Крыму.
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