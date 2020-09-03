Арахамия рассказал, будет ли "Слуга народа" увольнять министров Марченко и Петрашко

Ярослав Маркин Экономика 10:37, 3.09.2020 Обновлено: 10:48, 3.09.2020

Фракция "Слуга народа" не планирует увольнять министра финансов Сергея Марченко и экономики Игоря Петрашко в пятницу.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов. Как передает OBOZREVATEL, также нардеп уточнил, что не соответствует действительности и новость о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

"Не правда. Не подтверждаю", – заявил Арахамия.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко, а также министра финансов Марченко могут уволить в ближайшее время. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "Украина 24".

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