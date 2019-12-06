"Не успеем": Арахамия признал провал с запуском рынка земли в Украине

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не успеет принять законопроект об открытии рынка земли до конца этого года.

"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах", – сообщил он в кулуарах парламента, передает YouTube-канал LB.

По его словам, правки по соответствующему законопроекту добавляются каждый день.

"Вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и что мы можем, оно разнится", – отметил Арахамия.

"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", – резюмировал Арахамия.

Верховная Рада не успеет принять законопроект об открытии рынка земли до конца этого года

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