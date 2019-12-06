"Не успеем": Арахамия признал провал с запуском рынка земли в Украине

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не успеет принять законопроект об открытии рынка земли до конца этого года.
"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах", – сообщил он в кулуарах парламента, передает YouTube-канал LB.
По его словам, правки по соответствующему законопроекту добавляются каждый день.
"Вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и что мы можем, оно разнится", – отметил Арахамия.
"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", – резюмировал Арахамия.
Верховная Рада не успеет принять законопроект об открытии рынка земли до конца этого года
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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