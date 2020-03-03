Арахамия подтвердил грядущую зачистку Кабмина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в Украине проведут переформатирование Кабинета министров.

"Еще идут консультации. Но я думаю, что на данном этапе радикальной перезагрузки Кабмина не будет, но будет какая-то реструктуризация. То есть будут новые лица, новые функции, новые должности. Назовем, наверное, это усилением Кабмина", – сообщил Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в составе Кабмина после ближайшей ротации будет четыре–пять человек "новых лиц".

Арахамия добавил, что это нормальный процесс. Также глава фракции "Слуга народа" провел аналогии с бизнесом.

"Каждый гражданин Украины – это акционер нашей большой страны, они выбирают совет директоров – в данном случае Раду. И если парламент, который нанял менеджеров, видит, что они не совсем выполняют те задачи, которые им ставили, или работают не с той скоростью, не с той эффективностью, то Рада вправе, и это ее обязанность перед акционерами, своевременно принимать управленческие решения, кадровые решения. Поэтому мы точно будем это делать, и я этого абсолютно не боюсь", – заявил Арахамия.

Он добавил, что у парламента есть право поменять министров за период каденции три-четыре раза.

"Конечно, хорошо сразу понять, сразу попасть в десятку, но если не получается и попали в семерку, надо планку не опускать, а наоборот, людей менять до тех пор пока не получится идеальный состав", – резюмировал Арахамия.

У парламента есть право поменять министров за период каденции три-четыре раза

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля монобольшинство Верховной Рады поддержало увольнение министра развития общин и территорий Алены Бабак и сразу же назначило на ее место главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

За проект постановления №2767 проголосовали 266 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента. Бабак написала заявление об отставке по собственному желанию. При этом Шмыгаль также стал вице-премьер-министром.

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