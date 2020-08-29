Арахамия анонсировал осенние увольнения министров

Кирилл Лютый Экономика 23:43, 29.08.2020

Осенью в Кабинете министров могут произойти кадровые перестановки в двух-трех ведомствах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что речь идет о ротациях в экономическом блоке.

Однако он не назвал конкретных министерств, чтобы "люди совсем не перестали работать".

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда – огромнейшая бюрократия во всех процессах", – рассказал Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Верховной Рады. Речь идет о людях, которые занимаются организацией работы парламента, но не имеют статуса чиновника.

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Экономика

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