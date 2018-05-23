Apple Pay в Украине подключит новый банк: названы сроки

"Ощадбанк" активно прорабатывает запуск одного из самых популярных мобильных платежных сервисов Apple Pay.

Услуга станет доступна клиентам украинского государственного банка уже до конца лета, сообщает UBR.

По словам источника на рынке, платежи будут происходить по такому же принципу, по которому уже с Apple Pay работает ПриватБанк.

Напомним, 2 мая генеральный директор Apple Тим Кук заявил о заходе Apple Pay в Украину.

7 мая Национальный банк заявил, что запуск работы Apple Pay в Украине будет зависеть от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карточек, международными карточными платежными системами и компанией Apple.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая ПриватБанк объявил о запуске в Украине одной из самых популярных мобильных платежных систем.