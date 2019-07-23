Apple купит бизнес Intel: какую сделку готовят техногиганты

Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов.

Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около 1 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, соответствующее соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.

При этом эксперты отмечают, что сумма в 1 млрд для таких технологических гигантов, как Apple и Intel невелика.

Однако эта сделка может иметь стратегическое и финансовое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G.

В частности, компания получит доступ к инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, нужные для создания собственных чипов.

В то же время Intel с помощью сделки с Apple может избавиться от убыточного производства.

По данным журналистов, американская компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около 1 млрд долларов.

Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупные потери на рынках акций США, Азии и Европы вследствие масштабных распродаж превысили пять триллионов евро, что стало крупнейшим обвалом со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году.

По расчетам крупного американского инвестбанка JP Morgan Chase, худшее впереди и американский фондовый рынок ждет настоящий обвал. Ожидается, что рынок упадет из-за обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов.

Сейчас до 80% всех активов приходится на пассивно управляемые, тогда как перед кризисом 2008 года их доля не превышала 30%.

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