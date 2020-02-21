Украинцы начали жаловаться, что в страну завезли испорченные апельсины, которые просто кишат червями.

Так, киевлянка Наталья Марш рассказала, что приобрела фрукты в столичном супермаркете, и только дома заметила гниль, пишет "Сегодня".

"Очистила, а в середине там был сюрприз, живность. Они как то так располагались по разным частям апельсина, но в основном, в центре. Потому, что вот прямо они так вываливались оттуда, когда я его открыла", – негодовала женщина.

Апельсин с червями Сегодня

Возвращать апельсины Марш в магазин не стала, но пока решила не покупать фрукты.

"Апельсины пока что не покупала, сегодня была в магазине, купила яблоки двух видов, бананы, но не апельсины", – добавила она.

При этом этот случай не единичный. В сети украинцы массово выкладывали фото испорченных апельсинов с червями внутри. Так, продавец Елена Мелешко предположила, что продукты могли испортиться из-за ненадлежащего хранения.

Апельсин с червями Сегодня

"Несколько раз пустили в холод, в тепло, в холод, в тепло и если апельсин не обработан химией, изнутри, в нем, конечно, будет образовываться", – пояснила она.

Шеф-повар Евгений Чернуха объяснил, что при покупке апельсинов нужно внимательно осмотреть. При этом свежий фрукт должен иметь явный цитрусовый аромат. Также стоит обратить внимание на хвостик апельсина, он должен быть сухим. Еще апельсин должен быть упругим, но не проминаться под пальцами, словно вата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине массово фальсифицируют масло и мясо.

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