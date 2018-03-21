"Антироссийский курс": в Госдуме отреагировали на решение Украины о разрыве сотрудничества

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин считает, что Украина действует себе в ущерб, принимая решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией.

"Это не первое и не последнее действие, которое Украина предпринимает себе в ущерб, исходя из сегодняшней зависимости от западных спонсоров украинского правительства и исходя из своего антироссийского курса, который для нынешних властей заведомо дороже, чем любое экономическое благополучие", – заявил Затулин в комментарии RT.

По его словам, на сегодняшний день Украина заинтересована во враждебных отношениях с Россией.

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"Только это и является главной ее функцией с точки зрения определенных кругов на Западе, которые сделали на это ставку. Поэтому организовали все то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнерства исключительно для того, чтобы отколоть значимые "куски" общего евразийского пространства от России", – сообщил представитель Госдумы.

Напомним, о готовности одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ еще 16 марта заявлял Владимир Гройсман. По его словам, Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.