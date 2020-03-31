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31 марта • обновлено в 15:01
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Антироссийские санкции снимать не будут: Кулеба рассказал почему

2.5т
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Санкции против Российской Федерации привязаны к агрессии против Украины и в Европейском союзе это понимают, несмотря на давление со стороны Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".

По его словам, Россия под разными предлогами регулярно пытается призвать к ослаблению или отмене санкций, а на сегодня изменился только повод – пандемия коронавируса.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

"Масштаб усилий РФ демонстрирует: санкции им пекут. В то время, когда цена на нефть так сильно упала, а доллар взлетел вверх, стали печь еще больше. Могу только посоветовать руководству России свернуть агрессию против Украины и оставить нас в покое. Из гуманитарных соображений. И сконцентрироваться вместо этого на помощи гражданам России в это сложное время", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что МИД "включил все дипломатические двигатели", чтобы противостоять информационной кампании России. В частности, на прошлой неделе он общался с рядом коллег в странах ЕС.

"Я напоминал, что санкции были введены за агрессию и никакого отношения к пандемии не имеют. И вы знаете, каждый мой собеседник разделяет такой подход. Все уверяют, что санкционная политика связана только с урегулированием конфликта, и будет зависеть исключительно от желания или нежелания России прекратить эту войну", - добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили на фоне вспышки коронавируса COVID-19 попросить об отмене санкций. В свою очередь Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

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Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
санкции
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина - кладезь неадекватных людей. Такие люди есть везде, но зачем же их министрами назначать?
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