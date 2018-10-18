Затронут олигархов Путина: выяснились условия ужесточения санкций США против России

США могут резко ужесточить санкции против России при двух условиях: применении силами президента Сирии Башара Асада химического оружия или вмешательстве Москвы в выборы в Конгресс.

Такое мнение высказал в блоге на OBOZREVATEL российский историк Валерий Соловей. Такой вывод он сделал во время бесед с осведомленными лицами в США.

По его словам, уже предрешенными являются новые санкции против группы российских олигархов.

"В группе этой может оказаться от четырёх до шести человек. Американцы уверены, что санкции против Дерипаски и Вексельберга оказались крайне эффективными, но их механизм нуждается в доработке. Критерий отнесения к этой группе следующий: олигархи, которые выполняли роль инструментов подрывной кремлёвской политики в отношении США и/или близки к президенту России. Поименный список, конечно, тайна за семью печатями", - написал Соловей.

Историк также добавил, что существует большая вероятность того, что будут также введены ограничительные меры против нового российского госдолга и одного из госбанков.

"О прекращении всех экономических связей с Россией, сокращении состава дипмиссий и отзыве посла речь не идёт. Хотя открыто говорится, что при нынешнем уровне российско-американских отношений можно было бы обойтись и без послов, это был бы крайне опасный символический жест", - сделал вывод он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее