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МирСпорт

/Новости экономики

Затронут олигархов Путина: выяснились условия ужесточения санкций США против России

4.1тЧитать материал на украинском

США могут резко ужесточить санкции против России при двух условиях: применении силами президента Сирии Башара Асада химического оружия или вмешательстве Москвы в выборы в Конгресс.

Такое мнение высказал в блоге на OBOZREVATEL российский историк Валерий Соловей. Такой вывод он сделал во время бесед с осведомленными лицами в США.

По его словам, уже предрешенными являются новые санкции против группы российских олигархов.

"В группе этой может оказаться от четырёх до шести человек. Американцы уверены, что санкции против Дерипаски и Вексельберга оказались крайне эффективными, но их механизм нуждается в доработке. Критерий отнесения к этой группе следующий: олигархи, которые выполняли роль инструментов подрывной кремлёвской политики в отношении США и/или близки к президенту России. Поименный список, конечно, тайна за семью печатями", - написал Соловей.

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Историк также добавил, что существует большая вероятность того, что будут также введены ограничительные меры против нового российского госдолга и одного из госбанков.

"О прекращении всех экономических связей с Россией, сокращении состава дипмиссий и отзыве посла речь не идёт. Хотя открыто говорится, что при нынешнем уровне российско-американских отношений можно было бы обойтись и без послов, это был бы крайне опасный символический жест", - сделал вывод он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
РоссияСШАсанкции
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Ваше постоянное сколенвставание становится вашей национальной идеей. Вы, главное, потеснее прижмитесь к вождю, ему тогда будет удобней ходить по вашим головам и гадить в ваши рты. А олигархов своих он в обиду не даст — русские ведь своих не бросают. Так что стричь шкуры и вести на бойню ватное поголовье будут дружно и с особым энтузиазмом.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Stepanenko Sania, Твоя национальная идея вышиватник,это ждать санкций против России,ждунок еще в дупе не лопнул убогое?Вы пидоры теснее прижимайтесь к пиндосской залупе,имбицылы вы нэзалэжные,может хозяева че нибудь подкинут самой нищей недостране рейропы,после революции быдлости вы семимильными шагами прихуярили на уровень республики Науру,це перемога,да козел,иди помой муди пока вода хлещет из порваной трубы,пополощи в горячинькой,"зажиточный гейропейский ждун""тФФу блядь дебилы рагульские,быдло стадо тупорылое.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Парадокс...Чем больше санкций тем увереннее и мощнее Россия))))А вот вы украинцы в заднице полной
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Он Алекс, курс рубля и санкции между собой связаны мало, тут больше падение цен на нефть сказалось. Если бы ЦБ РФ хотел, он давно бы выправил курс, но нынешний курс вполне сбалансирован, чтоб и рублевая пополняемость бюджета была, и импорт сдерживался, давая шанс местным производителям. Этому же способствуют и контрсанкции, расчищаются рынки для своих производителей продуктов.
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Он Алекс
Он Алекс
Andreevski Andrey, ахахахахаах, конченное ты пригожинское гавно... Медведев с тобой не согласен,потому что усиление санкций назвал объявлением войны.. ещё рубль не согласен,потому что подешевел в 2 раза с введением санкций, ндс который вырос на 2 процента. Пенсионный возраст +5лет к выходу на пенсию.. троль вафел ты пригожинский
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Пигин Макс
Пигин Макс
Значит опять нерабам тарифы повысят.
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Он Алекс
Он Алекс
Пигин Макс, хуйловским нерабам повышают пригожинская ты мразь
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