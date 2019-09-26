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27 сентября • обновлено в 19:38
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Антимонопольный комитет разоблачил сговор "Укрбуда" в тендере на ЧАЭС

8.1т Читать материал на украинском

Антимонопольный комитет раскрыл сговор компаний корпорации "Укрбуд" в тендере на строительство объектов на Чернобыльской атомной электростанции.

В четырех процедурах закупок в 2017-2018 годах участвовали "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" (обе компании входят в "Укрбуд"), сообщает "Экономическая правда".

Глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий отметил, что общая сумма закупок составила более 1 млрд грн.

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"Проведенный Киевским территориальным отделением АМКУ сравнительный анализ тендерных предложений ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" обнаружил обстоятельства, которые могут свидетельствовать о согласованности поведения указанных компаний при подготовке документов и участия в упомянутых процедурах закупок", – сказал он.

В частности:

  • ООО "СК" Укрстроймонтаж "и ЧАО "Укрэнергомонтаж" осуществляли вход в аукцион с использованием общего IP-адреса.

  • ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" загружали свои предложения для участия в торгах с использованием общего IP-адреса.

  • Участники подавали отчетность в органы ГФС с использованием общих IP-адресов.

Антимонопольный комитет также установил, что "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" находятся по одному адресу – Киев, ул. Богдановская, 10. Кроме того, фирмы используют номера телефонов, которые отличаются лишь одной цифрой.

"В состав руководящих органов ЧАО "Укрэнергомонтаж" входит, в частности, глава наблюдательного совета – Олег Майборода. Согласно информации из ЕГР, он же в течение 2017-го – первого полугодия 2018 года занимал должность директора как в ООО "Укрбуд Девелопмент", так и в "Украинской строительной корпорации "Укрбуд", – сообщил Хмельницкий.

По его словам, ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "СК "Укрстроймонтаж" входят в состав корпорации "Укрбуд". Также установлено, что указанные компании имели общих работников и между ними существовали хозяйственные отношения.

Представитель АМКУ подчеркнул, что действия ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" можно трактовать как согласованные, что сделало невозможным конкуренцию между ними при подаче предложений и проведении торгов.

"В этом деле отделение активно сотрудничает с СБУ и в случае доказательства нарушения надеемся на привлечение к ответственности виновных в сговоре – как должностных лиц компаний, так и, возможно, заказчика", – резюмировал Хмельницкий.

Общая сумма закупок составила более 1 млрд грн

Общая сумма закупок составила более 1 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета, кроме самого руководителя.

В частности, руководитель АМКУ перечислил фамилии восьми госуполномоченных, которые находились в составе комитета. Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете".

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Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Теги
Чернобыльская АЭС Антимонопольный комитет Украины Укрбуд
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Titarev Oleg
Titarev Oleg
Сегодня статейку прочёл Микитась себе мерседес купил почти за четыре ляма, ну и что зарплаты рабочим не платят и стройки заморожены, ах да... Он же уже не при делах.
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bruno jordano
bruno jordano
цікаво,хто ж віддав Укрбуд у Микитася,？Обоз,напиши
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bruno jordano
bruno jordano
bruno jordano, віджав
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