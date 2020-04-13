Антимонопольный комитет Украины предостерег группу компаний "МХП" от создания искусственного дефицита куриного мяса на украинском рынке. Если предприятие, принадлежащее бизнесмену Юрию Косюку, уличат в таких действиях – в АМКУ обещают привлечь "МХП" к ответственности.

О передаче соответствующих рекомендаций "МХП" сообщила пресс-служба АМКУ.

Холдинг "МХП", принадлежащий Юрию Косюку, предостерегли от создания искусственного дефицита курятины

"Комитет предоставил группе "МХП", самому большому и мощному производителю курятины в Украине, имеющему структурные признаки монопольного (доминирующего) положения, обязательные для рассмотрения рекомендации. Группе "МХП" рекомендовано не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и реализации куриного мяса на внутреннем рынке Украины – при отсутствии альтернативных источников реализации или приобретения товаров", – отмечено в сообщении АМКУ.

Причиной возникновения опасений в возможном дефиците куриного мяса в АМКУ называют введение карантина и повышение спроса на этот товар.

"В нынешней ситуации карантина большинство граждан Украины вынуждены оставаться в изоляции или работать дистанционно. Такие условия лишают возможности питаться в заведениях общественного питания, что приводит к перераспределению каналов сбыта продуктов питания. Перемены в привычном способе жизни приводят к смене рациона питания и, как следствие, к увеличению спроса на отдельные виды товаров в точках розничных продаж", - отметили в АМКУ.

При этом, в Антимонопольном комитете опасаются, что "Мироновский хлебопродукт" захочет воспользоваться повышенным спросом и с целью повышения дополнительных прибылей будет оправлять свою продукцию за границу, создавая внутри страны дефицит куриного мяса.

"В условиях пандемии коронавируса COVID-19 могут возникать проблемы с поставками продуктов питания, что особенно касается стран, зависимых от импорта. Такие обстоятельства могут стимулировать национальных производителей, экспортоориентированных отраслей, увеличить объемы реализации товара на внешние рынки для получения дополнительных прибылей. Следствием таких действий может стать дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке Украины, повышение цен для конечных потребителей и риск обеспечения продовольственной безопасности государства", - подчеркнули в АМКУ.

"Учитывая, что курятина – это один из важных продуктов питания, являющийся одной из базовых составляющих "потребительской корзины", с целью недопущения совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а также возникновения указанных выше последствий, АМКУ предоставил рекомендации группе "МХП", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал ,что в НАБУ начали уголовное производство в отношении "МХП". Детективы бюро расследуют, на каких основаниях компании холдинга олигарха Косюка получали многомиллионные дотации из госбюджета в 2017-2018 годах.

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