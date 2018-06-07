Антикоррупционный суд в Украине: как будет работать и что изменит

Верховная Рада рассматривает одно из самых важных решений этого года – законопроект об Антикоррупционном суде (АС). От этого решения зависит не только уровень коррупции в Украине, но и ситуация во всей экономике. Создание АС – главное требование МВФ. Без него страна не получит очередной кредитный транш, потеряет макроэкономическую помощь ЕС и не сможет кредитоваться на внешних рынках.

Без помощи внешних кредиторов обслуживать свои долги будет крайне сложно, и Украина окажется на грани дефолта.

OBOZREVATEL собрал главные положения законопроекта об АС и разобрался, как будут работать новые антикоррупционные судьи в Украине.

Почему новые судьи будут лучше старых

Новые судьи не будут брать взятки и принимать решения "по звонку", во всяком случае, нарушать закон им будет куда сложнее. Например, судей регулярно будут проверять на "детекторе лжи". Причем проверки на полиграфе прописаны в законе. И если от них отказаться, могут уволить.

"Отказ судьи Высшего антикоррупционного суда пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке и грубым пренебрежением обязанностями судьи", - говорится в документе.

Спрашивать будут не только о том, брал ли взятку. Также могут поинтересоваться, не принял ли судья предвзятое решение в чью-то пользу, влиял ли кто-то на его работу и т.п. Интересно, что результаты такой экспертизы не станут причиной для открытия уголовного дела, не будут обнародованы, но их засекретят и внесут в личное дело.

И этим контроль не ограничивается. Согласно законопроекту, образ жизни служителя Фемиды будут постоянно мониторить. Реагировать должны и на сообщения в СМИ, жалобы от юридических и физических лиц. Если кто-либо заметит, что судья живет не по средствам, его могут уволить.

Кого будут судить

Спорный момент – юрисдикция АС. Венецианская комиссия рекомендовала Украине отдать суду все дела, которыми занимается НАБУ. В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится: если суд будет рассматривать только эти дела, это по факту сделает его Специальным, что запрещено Конституцией. В МВФ настаивают: нужно выполнять рекомендации Венецианской комиссии.

АС будет рассматривать: подозрения в совершения преступлений, прописанных в 191-й статье УКУ (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), 262-й статье (похищение, присвоение оружия, боеприпасов путем злоупотребления служебным положением или мошенничества), 308-й (похищение наркотических веществ путем злоупотребления служебным положением), 210-й (нецелевое использование бюджетных средств), 364-й (злоупотребление властью), 354-й (подкуп) и др.

Кто может стать судьей

Судить украинских коррупционеров будут служители Фемиды не младше 35 лет. "Специальные требования" для новых судей – опыт работы в международных межправительственных организациях или судах и знание международных норм по борьбе с коррупцией. Все остальные критерии - как и для обычных судей. Рассматривать будут кандидатуры, которые соответствуют хотя бы одному из требований: стаж работы судьей от 5 лет, научная степень в сфере права и стаж работы как минимум 7 лет, опыт адвокатской работы от 7 лет. Ну и, разумеется, у судьи должна быть безупречная репутация и не должно быть судимостей.

Выбирать вершителей судеб коррупционеров будет специальная конкурсная комиссия, также свою оценку даст совет из международных экспертов. К слову, именно это положение законопроекта вызвало больше всего дискуссий. Так, президент Петр Порошенко подал проект закона, в котором решение экспертного совета влияло на выбор кандидатов в судьи, но при этом не было решающим. В МВФ настаивают: если экспертный совет усомниться в порядочности кандидата, значит он не должен быть судьей АС.

Правки, которые касаются полномочий Общественного совета, все еще обсуждаются в парламенте. На данный момент, согласно документу, в совет должны выбрать 7 членов (работать они будут не больше 6 лет). Каждый из них должен иметь опыт работы за границей или в международных организациях. "Общественный совет будет принимать решение о предоставлении мотивированного заключения о несоответствии кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда", - говорится в зарегистрированной в парламенте редакции законопроекта.

Отдельной строкой закона прописали и перечень причин, по которой в судействе могут отказать. Мантии не будут выдавать бывшим сотрудникам прокуратуры, полиции, налоговой, СБУ, НАБУ, НАЗК, Антимонопольном комитете, Счетной палате и т.д. В общем, работникам правоохранительных органов в Антикоррупционном суде не рады. Также, не допустят к конкурсу тех, кто в течение последних пяти лет занимался политикой.

OBOZREVATEL будет внимательно следить за ходом заседания, поименным голосованием за законопроект и списком нардепов, которые проигнорируют рассмотрение важного для страны вопроса.