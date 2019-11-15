Скандал с VAB Банком: главному фигуранту громкого дела избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления "Райффайзен Банк Аваль" Александра Писарука.

Также ему установили залог в размере 5 млн гривен, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, которое было принято в пятницу, 15 ноября, Писарук должен внести залог в течение пяти дней.

При этом прокуратура просила более строгих мер: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн гривен, сообщает "Интерфакс-Украина".

Однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления "Райффайзен Банк Аваль" Александра Писарука

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