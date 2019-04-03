Антикоррупционные судьи будут получать по 70 тысяч: вскрылись детали о зарплатах

В Высшем антикоррупционном суде Украины будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривень.

Такую информацию на запрос Фонда DEJURE предоставила Государственная судебная администрация. Она была опубликована на Facebook-странице Фонда.

"По меньшей мере 4 003 982,50 грн ежемесячно будет тратиться на вознаграждение работникам Высшего антикоррупционного суда, который должен заработать уже в июне. Всего в ВАС будет работать 130 человек: 27 судей суда первой инстанции, 12 судей Апелляционной палаты и 91 сотрудник аппарата. Среди них, в частности, 39 помощников судей, руководитель аппарата и главный специалист режимно-секретного сектора", — сказано в сообщении.

facebook.com/dejurefoundation

Отмечается, что зарплата судей Антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС будет одинаковой и составит 76,8 тыс. грн в месяц.

При этом базовый оклад судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в 2019 году составляет около 144 тыс. грн в месяц. Оклад помощников судьи ВАС будет составлять 13,1 тыс. грн, а секретарей судебных заседаний — 7,8 тыс. грн.

"Самая большая заработная плата (после судей) — у руководителя аппарата ВАС. Он или она будет получать от 30 тыс. грн в месяц. Кстати, 5 апреля — последний день подачи документов на участие в конкурсе на руководителя аппарата Антикорсуда. Другие сотрудники аппарата ВАС (без учета руководителя и помощников судей) будут иметь оклад от 10 тыс. до 15,2 тыс. грн ежемесячно", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Высший совет правосудия рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко назначить 35 из 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд.

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