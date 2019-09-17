Итак, скачок цены на нефть, ушедшей было за $68 долларов, начал плавное снижение. К обеду Брент потеряла около 1% стоимости и что там с нею будет дальше – большой вопрос. Пока неизвестно, каким будет ответ Аравии на атаку своих нефтяных промыслов и вполне возможно, что она решит не просто компенсировать вынужденный простой, но и действительно забросить игру в "московского подкидного" и двинет на рынок максимум, на который способна хотя бы для того, чтобы сделать "алаверды" Ирану и, маячащей за его спиной, Москве.

Но есть еще один фактор, способный решительно повлиять на рынок нефти. Дело в том, что придя в Белый Дом, нынешний президент выдал в эфир целый букет радикальных предложений, которые могут изменить ситуацию во многих сферах как американской, так и глобальной экономики. По крайней мере, часть его предложений для Штатов действительно сыграла в плюс. Экономика оживилась, безработица сократилась и с этим не поспоришь. Другое дело, насколько эти тенденции будут продолжительными, но пока это выглядит именно так.

В пакете радикальных предложений Трампа была и полная ликвидация стратегического резерва нефти США. После атаки на аравийские нефтепромыслы уже есть информация о том, что одобрена продажа нефти из резерва. Правда, расконсервация резерва, даже по распоряжению президента – не очень простой процесс и фактически, нефть окажется на НПЗ примерно через полмесяца и тогда же – сможет повлиять на рыночную цену.

Но у нас как-то слабо представляют, что же такое этот резерв, как он выглядит и что можно получить в случае его распродажи, насколько это серьезное мероприятие для рынка нефти. Для этого надо обратиться к истории, чтобы понять саму идею этого резерва.

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Сама необходимость резерва нефти возникла после арабо-израильской войны, когда Штаты впервые и открыто выступили на стороне Израиля. Тогда ВВС США срочно перебросили в Израиль огромное количество боеприпасов и военную технику, которая просто позарез была нужна ЦАХАЛ. К тому времени резервы Израиля стремились к нулю, но получив материальную поддержку Штатов, они не просто разгромили арабов, но фактически уничтожили их армии, а потому – могли спокойно оккупировать их столицы, Каир, Дамаск и далее – по списку.

Никаких военных аргументов у арабов просто не осталось. И только просьба Штатов остановила Израиль от оккупации Сирии, Ливана, Египта и Иордании. По крайней мере, тех областей, которые Израиль считал стратегически важными.

В ответ арабские страны – экспортеры нефти, объявили Штатам эмбарго на поставку нефти. Тогда возник жесткий нефтяной кризис и в 1975 году было принято решение впредь иметь запасы нефти минимум на 90 дней общего потребления США, которые не дадут арабским странам манипулировать поставками нефти.

Поскольку речь шла именно о стратегическом хранилище, то оно, а вернее – они, должны были иметь максимальную степень защиты, в том числе и от возможных ракетных ударов противника. Это решение было обеспечено определением под нефтяные резервуары, подземные полости – соляные пещеры. На данный момент имеется четыре хранилища нефтяного резерва: Фрипорт и Винни в Техасе, а также Лейк-Чарльз и Батон-Руж в Луизиане. Хранилища находятся примерно на километровой глубине и таким образом имеют высшую степень защиты. Кроме того, такой метод хранения оказался куда более экономичным, нежели в наземных резервуарах.

По состоянию на 13 сентября, в хранилищах стратегического резерва находилось 644,8 миллионов баррелей нефти. Самое крупное хранилище находится в окрестностях Фрипорта и там содержится 254 миллиона баррелей нефти. Нетрудно подсчитать стоимость всего резерва, умножив его на текущую цену нефти.

Частичная продажа нефти из резерва проводилась несколько раз. Например, президент Буш-старший открыл резервы с началом войны в "Заливе", а Буш-младший, после опустошительного урагана Катрина, когда утонул Новый Орлеан. Но президент Клинтон продавал часть резерва для того, чтобы пополнить бюджет страны. Примерно к его опыту и обращался Трамп, который стремился уменьшить дефицит бюджета за счет реализации этого огромного количества нефти.

Именно сейчас эта идея кажется не такой уж и абсурдной. Штаты уже полностью обеспечивают себя нефтью собственной добычи и в принципе не нуждаются в резерве, а инцидент на аравийских промыслах может сыграть на руку сторонникам этой идеи.

В общем, посмотрим за реакцией Штатов и Аравии, но сейчас у них появилась мотивация сыграть в одни ворота и обрушить экономику двух свихнувшихся бензоколонок – Ирана и РФ. Другое дело, хватит ли у них на это духу.

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