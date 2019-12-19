США нанесли удар по РФ из-за Украины: "Северному потоку-2" озвучили приговор

Соединенные Штаты Америки воплотили в жизнь ранее озвученные угрозы в сторону строительства "Северного потока-2". Американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода.

В Германии же не отрицают, что это может привести к осложнению дальнейшей реализации объекта.

Что грозит компаниям, и как это скажется на запуске газопровода в обход Украины – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

США вводят санкции против двух российских газопроводов.

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать соответствующий законопроект.

В РФ заявляют, что ограничения не остановят запуск "Северного потока-2", в Германии же не столь оптимистичны.

Аннулируют визы и заморозят активы

Во вторник, 17 декабря, Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, который предусматривает введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Сенаторы также предусмотрели вероятность попытки данных компаний увернутся от санкций, поэтому ограничения будут действовать даже если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Северный поток-2

Согласно документу, санкции накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Закон вводит достаточно жесткие ограничения для владельцев и сотрудников компаний, которые попали в санкционный список, среди которых запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США. Ограничительные меры могут навредить европейским компаниям, в том числе и 350 немецким предприятиям.

Законопроект еще должен подписать американский президент Дональд Трамп, после чего он вступит в силу. Предполагается, что это произойдет до 20 декабря.

Дональд Трамп

При этом сам глава Белого дома заявил в своем Твиттер, что непременно подпишет закон.

"Вау! Все наши приоритеты воплотились в окончательном NDAA (National Defence Authorization Act – национальном оборонном бюджете. – Ред.): повышение зарплат нашим военным, перестройка армии, оплачиваемые родительские отпуски, приграничная безопасность, и космические войска! Я немедленно подпишу этот исторический оборонный закон!", – написал он 11 декабря.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 декабря 2019 г.

После вступления закона в силу, компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", дается 30 дней на то, чтобы прекратить свое сотрудничество с данными проектами.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам Конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

Реакция РФ и Германии

Еще после утверждения оборонного бюджета с положениями о санкциях в отношении газопровода утвердила Палата представителей Конгресса США, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это никоим образом не остановит строительство.

Сергей Лавров "Интерфакс"

"Мы привыкли к такого рода нападений, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал он.

А сейчас же, в нелегитимной Госдуме РФ обвиняют США в недобросовестной конкуренции.

"Что касается санкций против "Северного потока — 2", то здесь прослеживается четкая экономическая заинтересованность США, а точнее недобросовестная конкуренция: они хотят поставлять свой более дорогой сжиженный газ и пытаются заставить европейцев его покупать вопреки экономическим соображениям", – сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Германия пока удерживается от резких заявлений. Там намерены "тщательно изучить конкретные последствия, которые закон окажет на реализацию проекта "Северный поток-2". Затем будет принято решение, как именно реагировать на закон.

Впрочем, правительство ФРГ не исключает, что из-за объявленных санкций работы по прокладке труб в датской экономической зоне будут осложнены.

Судьба "Северного потока-2"

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, введение санкций, конечно, создаст определенную напряженность в компаниях, которые связанные со строительством "СП-2", и даже повлияет на сроки строительства трубопровода, но не критично.

Северный поток-2

С учетом того, что РФ осталось проложить меньше 150 км труб, а трубоукладчик Pioneering Spirit способен прокладывать около 5 км в сутки, достроить газопровод возможно за 30 дней. А, как известно, законопроект дает компаниям срок в один месяц, чтобы прекратить свое сотрудничество с проектом, и это еще с дня его официального вступления в силу.

"Даже если из-за определенных форс-мажорных ситуаций эти 150 км не удасться проложить с помощью европейских суден, завершить прокладку сможет российский трубоукладчик, который там на месте дежурит. И пусть его скорость будет меньше, чем у Pioneering Spirit, но каких-то 1,5 км в сутки он сможет прокладывать. То есть строительство все равно будет продолжаться, хотя и медленнее", – объясняет OBOZREVATEL эксперт по энергетическим вопросам.

Омельченко убежден, что США опоздали с введением санкций, и на то есть причина.

"Я считаю, что в администрации Трампа были определенные договоренности с Путиным, в том числе, и по строительству "Северного потока-2", поэтому законопроект долго не принимали. Сейчас же, когда срок президентства Трампа подходит к концу, закон принимают, чтобы его нельзя было обвинить в подыгрывании РФ. Таким образом он убивает двух зайцев – показывает своему электорату, что он не помогает России, но санкции приняты с опозданием, а поэтому не помешают реализации проекта. Это такая гибридная, красивая игра со стороны США, которая не идет на пользу Украине", – считает он.

Дональд Трамп и Владимир Путин

По словам энергетического эксперта, существует всего 5% вероятности, что с введением американских санкций строительство "Северного потока-2" прекратится.

"Проект может быть остановлен, если инвесторы и партнеры разбегутся, а российский трубоукладчик не сможет сам проложить трубы из-за поломки, например. Но здесь должно быть очень много совпадений, чтобы что-то подобное произошло. Поэтому Украине стоит готовится к тому, что с третьего-четвертого квартала следующего года, транзит через нашу страну может резко уменьшится", – отметил Омельченко.

А вот эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук и вовсе считает, что новые санкции вообще не связаны со строительством "Северного потока-2". Он объясняет, что здесь играет роль технический аспект: пока законопроект подпишет Трамп, и пока определят компании и лиц, которые попадают под санкции, и типы этих ограничений, пройдет несколько месяцев.

К этому времени Россия планирует завершить строительные работы, а дальнейшие уже будут касаться больше обустройства газопровода, и речи об укладке труб уже не будет.

Но энергетический эксперт объясняет, что санкции могут касаться дальнейших совместных проектов РФ и Европейского Союза, например, "Северного потока-3".

"Конфликт продолжается, и он закономерен. Он действительно может касаться дальнейших совместных проектов РФ и Европейского Союза. Мы помним, что когда-то все смеялись даже вокруг подобных формулировок, но сейчас "Северный поток-2" является реальностью и, я думаю, что можно говорить о возможности строительства "Северного потока-3", который будет направлен к берегам Великобритании. Собственно, речь уже шла об этом, поскольку Великобритания снижает собственную добычу газа, они закрывают угольные станции, а надо помнить, что сжиженный газ любой страны, будь то американський или катарский, он все равно дороже чем трубопроводный. Уже сейчас Великобритания больше закупает российский газ через Голландию", - заявил Корольчук в эфире ObozTV.

Северный поток-2

Что такое "Северный поток-2"

Это газопровод, который идет из России в Германии в обход Украины. Труба проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Строительство стартовало в начале 2018 годы, и должно было завершится в конце 2019 года, но сроки перенеслись, как минимум, на весну 2020 года.

США, Украина и некоторые европейские страны выступают против запуска "Северного потока-2", так как трубопровод может усилить газовую зависимость Европы от РФ. Кроме того, газопровод в обход Украины больно ударит по ее экономике из-за прекращения транзита газа в Европу через украинскую ГТС.

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По подсчетам "Нафтогаза", в случае остановки транзита, Украина ежегодно будет терять около 3 млрд долларов в год или 3% ВВП.

В конце 2019 года прекращается действие контракта на транзит российского газа через Украину, и стороны, вместе с РФ и ЕС, пытаются договорится о подписании нового по европейским нормам. Учитывая, что запуск "Северного потока-2" откладывается, все три участника переговоров заинтересованы в подписании договора, но каждый выдвигает свои условия.

Пока компромисс не найдет, а следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет 19 декабря.

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