США нанесли удар по РФ из-за Украины: "Северному потоку-2" озвучили приговор

Соединенные Штаты Америки воплотили в жизнь ранее озвученные угрозы в сторону строительства "Северного потока-2". Американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода.

В Германии же не отрицают, что это может привести к осложнению дальнейшей реализации объекта.

Что грозит компаниям, и как это скажется на запуске газопровода в обход Украины – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Во вторник, 17 декабря, Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, который предусматривает введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Сенаторы также предусмотрели вероятность попытки данных компаний увернутся от санкций, поэтому ограничения будут действовать даже если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Согласно документу, санкции накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Закон вводит достаточно жесткие ограничения для владельцев и сотрудников компаний, которые попали в санкционный список, среди которых запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США. Ограничительные меры могут навредить европейским компаниям, в том числе и 350 немецким предприятиям.

Законопроект еще должен подписать американский президент Дональд Трамп, после чего он вступит в силу. Предполагается, что это произойдет до 20 декабря.

При этом сам глава Белого дома заявил в своем Твиттер, что непременно подпишет закон.

"Вау! Все наши приоритеты воплотились в окончательном NDAA (National Defence Authorization Act – национальном оборонном бюджете. – Ред.): повышение зарплат нашим военным, перестройка армии, оплачиваемые родительские отпуски, приграничная безопасность, и космические войска! Я немедленно подпишу этот исторический оборонный закон!", – написал он 11 декабря.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately!