Андрей Герус активно защищает импорт электроэнергии из России и сделки на "Центрэнерго" – Кучеренко

Глава парламентского комитета по ТЭК и ЖКХ Андрей Герус критикует решение президента и правительства о введении спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из РФ, поскольку из-за этого разрушается организованная им коррупционная схема на госпредприятии "Центрэнерго", в результате которой государство несет миллионные убытки. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Государственная компания "Центрэнерго", которая с лета была отдана на грабеж крестного отца печально известного "энергетика" и некоторых депутатов от СН. Никогда ни одного слова господин Герус не написал о том, что на "Центрэнерго" поставляется российский уголь и товары на 1000 грн дороже его цены, а затем электроэнергия со скидкой в 20-50 коп. за киловатт час идет на пару ферросплавных заводов. А убытки? А убытки у государства. Здесь выдающийся борец с олигархами каким-то образом потерял зрение. Конечно, этот потребитель, а точнее прокладка между Кузбассом и потребителем, не рада тому, что будет покупать украинский уголь, на нем она столько не заработает", – написал Кучеренко.

Он также обратился к коллегам с монокоалиции об увольнении Геруса с его должности. Он отметил, что за весь свой срок на посту главы парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус ни разу не поднял вопрос, как поддержать украинскую энергетику, как обеспечить сбыт угля украинских шахтеров, как сделать что-то для украинской экономики. Вместо этого пролоббированы им решения, в частности восстановление импорта тока с РФ, привели к серьезным проблемам в отечественных энергетических и угледобывающих предприятиях.

"В то время как все страны вокруг защищают своего производителя, свою промышленность, свою энергонезависимость, энергетик Г. добивался полного убийства украинской угледобычи, полного упадка атомной генерации, остановки балансирующих мощностей ТЭС", – отметил Кучеренко.

Ранее Алексей Кучеренко заявлял, что импорт российского тока, пролоббирован председателем энергетического комитета ВР Андреем Герусом, привел к падению промпроизводства и росту уровня безработицы в Украине.

Напомним, 18 марта Кабинет министров Украины ввел с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России, кроме антрацита и коксующихся углей.

Накануне Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса, с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения вышел Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019 года. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствие этого 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

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