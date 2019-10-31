"Слуга народа" разделит "Нафтогаз": что решило монобольшинство

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

В частности, за документ №2239-1 во втором чтении и в целом проголосовал 341 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является частью имплементации европейских правил рынка газа.

Рада поддержала законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины"

В ЕС постановили, что компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку.

Выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" намерен провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд.

ISO, в отличие от модели OU (Ownership unbundling), не требует приватизации ГТС Украины.

Результаты голосования Скриншот

Результаты голосования Скриншот

"Законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по протоколу о присоединении Украины к договору о создании Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", – резюмировали авторы законопроекта.

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является частью имплементации европейских правил рынка газа НАК "Нафтогаз Украины"

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является частью имплементации европейских правил рынка газа НАК "Нафтогаз Украины"

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является частью имплементации европейских правил рынка газа НАК "Нафтогаз Украины"

Результаты поименного голосования:

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В команде президента Владимира Зеленского заявили, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

НАК "Нафтогаз Украины" ответила, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает новый оператор ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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