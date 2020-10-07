Украина VS Швейцария: какой должна быть минималка и какая разница в ценах

В Женеве (Швейцария) на общем референдуме приняли решение установить самую высокую минимальную зарплату в мире – около 4 тысячи евро (133,3 тыс. грн) в месяц (примерно 21 евро или почти 700 грн в час). При этом цены там примерно в три раза выше, чем в Украине.

О том, как отличаются цены и зарплаты в стране с самой высокой и самой низкой минималкой в Европе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Минимальная зарплата в Украине и Швейцарии

После такого решения минималка в Женеве будет составлять 72,8% средней. В Киеве это всего лишь 32%. Если бы мы последовали примеру швейцарцев, то минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.

Сейчас же в Женеве украинскую минимальную зарплату можно получить всего за один день работы. Правда, при этом стоит учитывать, что цены в швейцарском городе в разы выше. К примеру, одна поездка метро в украинской столице стоит 8 грн, а в Женеве – 92,8 грн.

Но даже с учетом разницы в ценах, украинцы с минималкой могут 625 раз воспользоваться подземкой, а женевцы – 1 435 раз. А чтобы при действующих ценах накопить на квартиру в спальном районе Киева, нужно откладывать минималку в 5 тысяч гривен почти 20 лет. В Женеве, даже с учетом их высоких цен на недвижимость, на такую же квартиру нужно откладывать примерно 9 лет.

Как отличается жизнь в Женеве и Киеве

Более того, минималки не хватит даже на аренду скромной "однушки" в Киеве. В Женеве же можно оплачивать квартиру в спальном районе, а в кошельке будет оставаться еще около 90 тыс. грн!

В целом же, цены в Женеве примерно на 297% выше, а средняя зарплата – на 1076%. Исходя из этих подсчетов, реальный доход в Швейцарии примерно в три раза выше украинского.

Как живется в Женеве

В жизни в Женеве есть огромное количество своих особенностей, рассказывает OBOZREVATEL сотрудница крупной международной организации Елизавета. Девушка три года прожила в одном из самых богатых городов Европы, а после вернулась в Киев.

"Если в съемной квартире что-то сломалось, нельзя вызвать своего мастера, как это происходит в Киева. Нужно обращаться только в ту компанию, которая закреплена за этим домом. И часто цена у этого мастера будет значительно выше. Да, зарплаты действительно высокие, но там столько сопутствующих расходов, что я скорее тратила, чем копила", – рассказывает OBOZREVATEL Елизавета.

Чтобы арендовать квартиру, пришлось проходить целый кастинг, предоставлять справки о доходах, заполнять анкеты и соперничать еще с десятком претендентов на ту же квартиру.

"Больше всего удивляют штрафы. Они просто за все. У нас даже нельзя было на выходных выбрасывать мусор. Даже если на парковку не так въехать, придется заплатить штраф. И еще мне первое время было трудно привыкнуть к тому, что полицию вызывают по любому поводу и она приезжает. Ко мне как-то приехал полицейский из-за того, что я в 22.15 смотрела громко телевизор", – делится впечатлениями девушка.

Стоимость чашки кофе, зависимо от места и размера, может быть в пять раз выше. Также почти в десять раз дороже обходится интернет.

Женевцы, по словам Елизаветы, часто ездят за продуктами во Францию (20 минут на транспорте). Там цены могут быть в два раза ниже, правда, есть определенные ограничения. Например, через границу нельзя провести больше одного килограмма мяса на человека.