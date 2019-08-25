Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

"Зеленый свет для инвесторов": во встречи Зеленского с президентом ВБ увидели показательный момент

1.9т Читать материал на украинском

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, который 23 августа посетил Киев, сообщил, что вопрос экономики Украины будет обсуждаться на встречах стран G7.

Об этом он написал в блоге для Financial Times. Как отметила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в Facebook, своей оценкой ситуации в Украине Малпасс фактически пригласил инвесторов в страну.

"Это критически важный материал, поскольку это фактически – зеленый свет для инвесторов", – подчеркнула она.

Новости
"Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G8

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мероприятий роста, на которые я буду ссылаться в своих встречах в G7: провести земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия и уважать независимость центрального банка.

Сильный мандат народа придает этой власти возможность быстро продвинуться вперед, и Всемирный банк полон решимости оказать поддержку в этом важном путешествии к более свободной и сильной Украине", – написал Малпасс.

Дэвид Малпасс

Дэвид Малпасс

Finbalance

Он добавил, что встреча с Зеленским и другими украинскими политиками вселила в него надежду.

Малпасс считает, что политические изменения окажутся результативными, если Украина сможет "воспользоваться моментом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина резко сократила зависимость от России в поставках дизельного топлива.

Так, объемы поставок из РФ в августе резко снизились в два раза. Теперь доля российского дизеля на украинском рынке составит около 20 процентов, а не 45, как было ранее.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Юлия Мендель
Место
Украина
Теги
Экономика Украины Всемирный банк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Малопассы-массоны думают только о своей прибыли. Им глубоко насрать кто эту прибыль дает и какими жертвами. Укроина - яркий пример!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...