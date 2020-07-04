Зеленский заявил, что сдерживать курс гривни не нужно
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса гривни.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, сообщил "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", – сказал Зеленский.
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Также Зеленский встретился с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре председателя НБУ.
"Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру, и их личное впечатление об этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", – сказал президент.
Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков.
"Все три списка, которые мне предложили, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, которые в них состояние и профессиональный уровень", – отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что имел профессиональные отношения с Смолием.
"У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", – сказал Зеленский.
Также во время визита в Одесскую область президент открыл реконструированный стадион школы №1 города Южного в Одесской области. Его отремонтировали впервые с 1979 года, когда была построена школа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.