Зеленский заявил, что сдерживать курс гривни не нужно

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса гривни.

Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", – сказал Зеленский.

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Также Зеленский встретился с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре председателя НБУ.

"Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру, и их личное впечатление об этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков.

"Все три списка, которые мне предложили, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, которые в них состояние и профессиональный уровень", – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что имел профессиональные отношения с Смолием.

"У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", – сказал Зеленский.

Также во время визита в Одесскую область президент открыл реконструированный стадион школы №1 города Южного в Одесской области. Его отремонтировали впервые с 1979 года, когда была построена школа.

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