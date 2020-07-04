МоваЯзык

Топ-темы:

Зеленский заявил, что сдерживать курс гривни не нужно

Андрей Довгань
Mакроэкономика
2,8 т.
Зеленский заявил, что сдерживать курс гривни не нужно

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса гривни.

Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", – сказал Зеленский.

Кто может возглавить Нацбанк

Также Зеленский встретился с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре председателя НБУ.

"Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру, и их личное впечатление об этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков.

"Все три списка, которые мне предложили, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, которые в них состояние и профессиональный уровень", – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что имел профессиональные отношения с Смолием.

"У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", – сказал Зеленский.

Также во время визита в Одесскую область президент открыл реконструированный стадион школы №1 города Южного в Одесской области. Его отремонтировали впервые с 1979 года, когда была построена школа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

  • Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.

  • В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

  • Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.

  • Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт

  • Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

УкраинаБанковская системаКурс валютевродолларкурс валютгривняВладимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  2. Экономика
  3. Mакроэкономика