Зеленский заявил, что налоговые поступления взлетели и удивился, куда девались деньги

Александр Литвин Mакроэкономика 17:50, 8.09.2020

Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях пандемии коронавируса налоговые поступления выросли в 1,5 раза. При этом глава государства удивился, почему до карантина показывали куда более скромные результаты.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличили поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", – сказал он на брифинге 8 сентября во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает Интерфакс.

Зеленский подчеркнул, что пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом проблема сегодня с деньгами есть во всем мире, в Европе и в Украине.

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, – мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами, и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", – указал он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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