Зеленский заявил, что будет менять министров, пока не создаст "идеальное правительство"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", передает Интерфакс. По словам Зеленского, он будет делать всё, чтобы министра, который плохо работает, как можно скорее заменили.

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, будут влиять, буду делать всё, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", – сказал он.

Кабмин Шмыгаля Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании назначили новый состав Кабинета министров Украины.