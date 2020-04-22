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22 апреля • обновлено в 16:40
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Зеленский заявил, что будет менять министров, пока не создаст "идеальное правительство"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", передает Интерфакс. По словам Зеленского, он будет делать всё, чтобы министра, который плохо работает, как можно скорее заменили.

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, будут влиять, буду делать всё, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", – сказал он.

Кабмин Шмыгаля

Кабмин Шмыгаля

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании назначили новый состав Кабинета министров Украины.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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