Зеленский встретился с банкирами и обсудил кандидатуры на пост главы НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля провел консультации по поводу кандидатур на должность главы Национального банка.
Во встрече приняли участие заместители главы НБУ, руководителями государственных и частных банков, а также банковских организаций и учреждений, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
На ней обсуждалось состояние финансового сектора и возможное влияние на банковский рынок заявление Якова Смолия об отставке с поста главы Нацбанка.
Зеленский заявил о преданности принципу независимости НБУ и необходимости сохранения его институциональной состоятельности.
"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинский. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", – отметил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
По данным СМИ, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт.