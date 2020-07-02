Зеленский встретился с банкирами и обсудил кандидатуры на пост главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля провел консультации по поводу кандидатур на должность главы Национального банка.

Во встрече приняли участие заместители главы НБУ, руководителями государственных и частных банков, а также банковских организаций и учреждений, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

На ней обсуждалось состояние финансового сектора и возможное влияние на банковский рынок заявление Якова Смолия об отставке с поста главы Нацбанка.

Зеленский заявил о преданности принципу независимости НБУ и необходимости сохранения его институциональной состоятельности.

"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинский. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", – отметил президент.

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