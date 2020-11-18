Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ и пообещал вернуть е-декларации

Украина выполнила все структурные маяки Международного валютного фонда, предусмотренные для пересмотра программы финансирования.

Об этом 17 ноября во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил президент Владимир Зеленский. Его цитирует пресс-служба ОП на официальном сайте.

Как отметили в Офисе президента, глава МВФ поинтересовалась состоянием здоровья украинского лидера и пожелала ему скорейшего выздоровления.

"Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19", – сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил Фонд за увеличение первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов. Он сказал, что это позволило Украине "нормально пройти" начало пандемии и "профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства".

По словам Зеленского, страна не останавливалась в выполнении обязательств, утвержденных программой stand-by. Президент указал на реформы таможни и налоговой службы, а Министерство финансов и Национальный банк Украины активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе. Глава страны добавил, что последовательно поддерживает независимость НБУ.

В связи с пандемией пересмотр программы Фонда и начало работы миссии, как сказал президент, станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", – заявил он.

В разговоре были подняты вопросы важности баланса бюджета-2021, а также решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда.

Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полное возвращение е-декларирования", – сказал украинский глава.

Зеленский отметил, что сегодня в стране как никогда сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

Также он сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

Георгиева в свою очередь отметила, что работа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой МВФ позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса.

Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после скандала с КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с МВФ.

Как писал OBOZREVATEL, еще 6 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила только четыре из десяти структурных маяков Международного валютного фонда. Таким образом, большинство требований до сих пор не реализовано, однако власти надеются получить следующий транш до конца года, говорил он.