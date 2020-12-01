Зеленский вместе с Радой сорвал учет для бизнеса: украинцев обрекли на бедность, а МВФ обманули

В Украине по предложению президента Владимира Зеленского учет оборота физлиц-предпринимателей (ФЛП) перенесли на год, до 1 января 2022 года. В результате такого решения в тени могут остаться сотни тысяч ФЛП, которые уже превышают лимиты оборотов и должны платить полные налоги, однако скрывают свою выручку.

Это ударит по бюджетным наполнениям. Украина потеряет как минимум 2,5 млрд. Кроме того, по предложению Зеленского отменили штрафы в том случае, если в кассе обнаружат больше денег, чем учтено налоговой. Кроме того, введение учета – одно из условий меморандума с МВФ, на который согласились украинские власти.

Соответствующие изменения президент подал в законопроекте №4439, после представители всех фракций создали доработанный документ №4439-д и приняли его 319 голосами в целом 1 декабря (поименное голосование читайте вскоре на OBOZREVATEL).

Введение РРО (регистраторы расчетных операций – кассовые аппараты и программы) перенесли на января 2022 года. В результате весь следующий год ФЛП будут оставаться в тени и уклоняться от уплаты налогов. Миллиардов могут недополучить бюджеты всех уровней, в том числе и Пенсионный фонд.

Нет ни одной аргументированной причины переноса сроков запуска новых правил. Налоговая нагрузка после введения учета никак не изменится, более того, фискалы уже разработали бесплатные программы на телефоны, которые также служат в качестве РРО, учитывают все операции, направляют данные в налоговые и позволяют выдавать чеки. То есть деньги на покупку кассового аппарата тратить не обязательно. Единственное, что изменится, налоговая увидит реальные обороты компаний.

Устанавливать РРО для дистанционных услуг не нужно. То есть если работать в онлайн-магазине, учитывать свои обороты и справедливо платить налоги якобы не нужно.

Обороты привязали к минималке. Фактически это обречет украинцев на бедность: минималку уже давно нужно значительно повышать, в первую очередь для того, чтобы хотя бы частично вывести зарплаты из тени. Опыт 2017-го показал, что такой шаг позволяет наполнить налогами бюджеты всех уровней, а полученный эффект компенсирует дополнительные расходы на зарплаты бюджетников. Но если вместе с резким повышением минимальной зарплаты взлетят лимиты для физлиц-предпринимателей, это приведет к еще большей тенизации экономики.

сейчас для первой группы 1 млн грн, с 1 января будет 167 минималок (1 млн 2 тыс. грн);

для второй группы 5 млн грн, будет 834 минималки (5 млн и 4 тыс. грн);

для третьей группы 7 млн грн, будет 1167 минималок (7 млн и 2 тыс. грн).

"Впечатления членов комитета после голосования за новую редакцию РРО: поздравляю, мы стали популистами. Можем также рассмотреть вопросы евробляхеров, поощрение за выведенный капитал, кешбек за контрабанду. И заживем!", – подытожила член парламенсткого комитета по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк.

МВФ уже дал понять, что кредита в этом году не будет. Вполне возможно, что транш затянется и в 2021-м. Если же обязательные РРО отменят, денег вообще не будет. Дело в том, что введение обязательного учета с 1 января 2021-го – одно из условий кредитной программы.

Внедрение кассовых регистраторов также предусмотрено и в Меморандуме о макроэкономической помощи со стороны ЕС. То есть, если мы нарушим эти нормы, Украина вообще рискует остаться без поддержки в виде кредитов, экономика еще больше уйдет в тень, а страна окажется на грани банкротства.

Вместе с тем, если мы научимся честно платить налоги, можем вовсе обойтись без кредитов. Вот несколько наглядных цифр:

объем теневого оборота в Украине составляет 846 млрд грн (!), говорится в исследовании компании Ernst&Young;

занижение оборотов физлиц-предпринимателей (т.н. ФОПов) ежегодно приводит к потери как минимум 2,5 млрд грн, согласно отчету CASE-Ukraine. Реальная же цифра может быть в разы выше;

44,8% ВВП Украины находится в тени, говорится в оценках МВФ.

Если ввести справедливый учет оборота, сократить долю теневой экономики, Украина может получить больше, чем все кредитные транши МВФ вместе взятые.

"Слуги народа" вместе с президентом имели шанс уже с 1 января 2021-го вывести целые сферы из тени. Так, благодаря введению РРО (регистраторов расчетных операций) в аптеках налоговые поступления в виде НДС увеличились в 2,5 раза.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из анализа результатов внедрения обязательных РРО в аптеках с 1 января 2019-го. Так, закон, который обязал аптеки учитывать все реализуемую продукцию и передавать эти данные в налоговые через кассовые аппараты, вступил в силу с 1 января 2019-го. В результате, если за первое полугодие 2018-го, когда аптеки могли работать без кассовых аппаратов, в бюджет от них поступило 31,1 млрд грн НДС, то во втором полугодие 2020-го уже 80,8 млрд грн.

При этом количество РРО в аптеках увеличилось почти на 15%. Однако "слуги" отказались от такого шага.

Вместо честного учета Зеленский в очередной раз пошел на уступку теневикам. И заплатят за это все украинцы: пенсионеры, учителя, врачи, военные. Все они должны жить за счет налогов и взносов с бизнеса. Но когда бизнес отказывается платить, что делать остальным украинцам? Возможно, и им, по примеру физлиц-предпринимателей, нужно выйти на митинг под Раду и Офис президента и тогда глава государства к ним прислушается?