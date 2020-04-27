Президент Украины Владимир Зеленский написал колонку для испанского издания El Pais, в котором выразил желание изменить международное восприятие государства и перестать быть жертвой.

Зеленский в статье написал о том, что зависимость от внешних рынков и затягивание реформ ставят Украину перед потенциальным новым экономическим кризисом.

"Мне приятно видеть, что наши международные партнеры – МВФ, Всемирный банк и другие – готовы помочь осуществить реформы, в которых срочно нуждается наша страна, а также предоставить финансовые ресурсы, необходимые для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету.

Восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества. Первый транш ожидается до конца мая. Эти средства пойдут на финансирование госбюджета.

При этом всего в 2020 году Украина надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ.