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27 апреля • обновлено в 21:11
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Зеленский в колонке для El Pais заявил о рисках "погружения Украины в нищету"

3.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский написал колонку для испанского издания El Pais, в котором выразил желание изменить международное восприятие государства и перестать быть жертвой.

Зеленский в статье написал о том, что зависимость от внешних рынков и затягивание реформ ставят Украину перед потенциальным новым экономическим кризисом.

"Мне приятно видеть, что наши международные партнеры – МВФ, Всемирный банк и другие – готовы помочь осуществить реформы, в которых срочно нуждается наша страна, а также предоставить финансовые ресурсы, необходимые для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету.

Восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества. Первый транш ожидается до конца мая. Эти средства пойдут на финансирование госбюджета.

При этом всего в 2020 году Украина надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Всемирный банк МВФ
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
карачун карячится...наигрался xy@ на скрипке(в вашем случае, на пианино), сильно музыку любил
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
Петрова Ольга, в 1998г в России был дефолт, это очень-очень больно...желаю , что бы у вас до этого не дошло
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Cool-O-Bock O_o, и фонд удержать и коломойке угодить на двух ,,,,,,,,,хочет сидеть
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Экономика Mакроэкономика

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