Зеленский – "няня" только для иностранцев? Чего ждать от новых налоговых льгот

На экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину и анонсировал новые программы для бизнеса - инвестнянь и налоговые каникулы за покупку приватизированных предприятий.

Грозит ли эта инициатива проблемами на внутреннем рынке и как её могут использовать для обмана государства - читайте в материале OBOZREVATEL.

Инвестиционная Мекка и льготы для бизнеса

В Давосе, среди прочих, прозвучал призыв от Владимира Зеленского инвестировать в Украину. Сначала он уверял, что это очень выгодно и даже сравнил отказ вкладывать средства с ситуацией, когда Джордж Белл в 1999 году не захотел покупать Google за миллион долларов. По мнению Зеленского, Украина должна стать инвестиционной Меккой и для этого будут введены льготные программы.

Во-первых, правительство готовит новую программу - "Инвестиционная няня". Суть в чем: если инвестор заводит в Украину более 100 миллионов долларов, ему предоставляют отдельного менеджера, который будет напрямую контактировать с государством.

"Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который разговаривает на пяти языках и с которым будет контакт в режиме 24/7. Не будет никаких проблем", - рассказал Зеленский.

Во-вторых, он предложил инвесторам заходить на приватизированные предприятия - сейчас к этому процессу подготовили около 500 госпредприятий. Для тех, кто вложит в такой бизнес от 10 миллионов долларов, устроят налоговые каникулы на пять лет.

Причем, некоторые СМИ приняли заявления Зеленского так, будто он предлагает эти льготы только иностранным инвесторам. Однако после премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что то же самое будет касаться и украинского бизнеса.

Владимир Зеленский в Давосе

Что может пойти не так

У этой инициативы есть и негативные стороны - они нарушают принцип равенства условий для бизнеса. Например, есть те, кто инвестировал в Украину уже сейчас, но они, по идее, остануться без льгот - это даст новоприбывшим бизнесменам явную выгоду на фоне старых игроков рынка. Об этом на своей странице Facebook высказался экономист Владимир Компаниец.

Зеленский предложил новые программы по инвестициям

"После озвученного заявления Зеленского о 5-ти летних налоговых каникулах для покупателей предприятий при приватизации, хочу передать привет инвесторам Украиніы, как внешним, так и внутренним, которые рискнули и уже вложили деньги в Украину. Вы в очередной раз увидели, как работает один из ключевых принципов ведения бизнеса - равенство условий для всех. А в результате сделаем внутренний офшорчик с трансфертным ценообразованием! Но не для всех", - написал он.

В комментариях к посту он расписал еще одну схему, которой могут пользоваться после внедрения этих программ. Например, компания "А" работает в Украине и исправно платит налоги. После покупается приватизированное предприятие "Б" и туда переводится прибыль компании "А". Таким образом, благодаря налоговым каникулам, полученным за инвестирование в приватизацию, компания "А" перестает платить деньги в бюджет.

Поможет ли это заманить инвесторов?

Директор АФ "IGK-УКРАИНА АУДИТ" Александр Почкун считает заявление Зеленского популистским, ведь условия для инвесторов нужно создавать не "нянями", а комфортной бизнес-средой.

"Мне все-таки кажется, что это чуть-чуть популистская штука. Потому что условия создаются не инвест-нянями, а бизнес-средой. К сожалению, наша бизнес-среда становится все более фискальной, а с другой стороны не становится более юридически стабильной. Бизнес-нянями вопрос не решить, тут надо формировать доверие к нашей юрисдикции, а это возможно только через судебную реформу", - рассказал Почкун.

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Подобного мнения придерживается и экономист Евгений Невмержицкий. В целом он считает, что инициатива хорошая, но в условиях Украины нормально работать не будет. Зашедшему бизнесу попросту "выкрутят" руки коррумпированные структуры.

"Достаточно ли зарубежному капиталу того, что назвал президент? Недостаточно. Категорически недостаточно. Потому что Украина по уровню коррупции находится на одном из последних мест, на уровне полных аутсайдеров. Соответственно, на бизнес влияют все факторы, которые есть в стране. Весь комплекс для ведения бизнеса не является на сегодняшний день благоприятным. И тот один менеджер, которого выделит Зеленский, не в состоянии физически, даже если будет личным другом президента, защитить большой бизнес от негативного влияния нашей коррупционной модели государства", - подчеркнул эксперт.

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