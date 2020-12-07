Зеленский утвердил отсрочку внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это решение позволит бизнесу скрывать свои доходы и приведет к потере миллиардов для бюджета.

Речь идет о документе № 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря, сообщается на сайте Офиса президента. Согласно ему, ведение РРО (регистраторы расчетных операций – кассовые аппараты и программы) переносится на январь 2022 года.

Также документ отменяет штрафы для предпринимателей, если у них в кассе обнаружится больше денег, чем подано в налоговую.

Отметим, что введение учета было одним из условий Международного валютного фонда.

Помимо этого, отсрочка оставит в тени сотни тысяч ФЛП, которые превышают лимиты оборотов, но скрывают свою прибыль, чтобы не платить полностью налоги.

Также это негативно скажется на государственном бюджете – он недополучит минимум 2,5 млрд грн.

Напомним, заместитель главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников, пояснил, что введение РРО не меняет налоговую нагрузку, а не позволяет скрыть операцию. Он добавил, что в то же время часть физлиц-предпринимателей даже не скрывает, что перед проверками "теряют" или переписывают кассовые книги для того, чтобы скрыть свои реальные обороты и оставаться на едином налоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла указанный закон 1 декабря. Его поддержали 319 народных депутатов.