Зеленский спросит у украинцев, создавать ли свободную зону на Донбассе: что это такое

Александр Литвин Mакроэкономика 14:56, 15.10.2020 Обновлено: 16:25, 15.10.2020

Президент Владимир Зеленский 25 октября параллельно с выборами инициировал проведение масштабного социологического опроса. Среди прочего, у украинцев спросят, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе.

О том, что может дать "особый статус" и как он будет работать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое свободная зона?

Это часть территории страны, которая имеет особые условия. Чаще всего речь идет о льготных налоговых и таможенных ставках (либо их полного отсутствия). Такие зоны есть по всему миру: от США до Китая.

Часто их создают для того, чтобы ускорить развитие депрессивных регионов, привлечь бизнес в конкретные отрасли. В случае с Донбассом, как заявили в Офисе президента, это якобы позволит ускорить реинтеграцию и восстановление инфраструктуру.

И какие у них будут условия?

Чтобы ввести свободную зону на Донбассе, нужно принимать отдельный закон. Все будет зависеть от того, что конкретно в него пропишут. К примеру, еще в 2014-м после аннексии Крыма Верховная Рада ввела особую зону на полуострове:

  • отменили сбор всех общегосударственных налогов и сборов;

  • установили свободный таможенный режим;

  • разрешили местным властям взимать свои налоги;

  • жителей зоны с точки зрения налогов приравняли к иностранцам.

Получается, что налоги будут платить т.н. "властям "ДНР"?

Нет. Свободная экономическая зона еще не означает, что кто-либо признает ту "власть", которая сейчас есть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это один из шагов к реинтеграции. Куда важнее восстановить контроль за частью украинско-российской границы и провести честные и законные местные выборы на всей территории Донбасса.

Тогда уже законная местная власть сможет, согласно украинскому Налоговому кодексу, собирать: единый налог, налог на имущество, парковочный и туристический сбор. Самостоятельно объявлять свои налоги и заставлять их платить нельзя.

Чтобы изменить эти правила, помимо создания Свободной экономической зоны президенту придется инициировать и изменения в Налоговый кодекс.

А почему свободную экономическую зону создают только на Донбассе?

Сейчас собирать налоги на неподконтрольной территории фактически невозможно. После того, как Украина вернет власть в этих регионах, нужно будет восстанавливать систему, налаживать фискальные процессы, находить общий язык с бизнесом, который уже не первый год живет в условиях оккупации и продолжает как-то существовать.

Кроме того, понадобятся миллиарды долларов для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуть на территорию Донбасса людей и предприятия. Особые экономические условия – один из способов ускорить этот процесс.

Справка: инициированный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться относительно важных для общества вопросов. Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников.

Ранее Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан во время проведения местных выборов 25 октября: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".

В Офисе президента позже сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Офисе Зеленского рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами", и "изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ожидать не стоит.

Отметим, что 15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам Зеленский во время всенародного опроса. Помимо уже озвученных главой государства пунктов, в следующих он якобы интересуется, поддерживают ли украинцы:

  • сокращение количества народных депутатов до 300;

  • легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных;

  • право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Распространяемый в сети список вопросов якобы с опроса Зеленского
Чат официального Telegram-канала OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Зеленский озвучил второй вопрос для опроса 25 октября

Лерос назвал кандидатов на пожизненное заключение за коррупцию из окружения Зеленского

Главой Черниговской ОГА назначена новая жена Хомчака

Президент Кыргызстана заявил об отставке

Лерос обнародовал расследование о коррупции Комарницкого и обратился к Зеленскому