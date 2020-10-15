Зеленский спросит у украинцев, создавать ли свободную зону на Донбассе: что это такое

Президент Владимир Зеленский 25 октября параллельно с выборами инициировал проведение масштабного социологического опроса. Среди прочего, у украинцев спросят, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе.

О том, что может дать "особый статус" и как он будет работать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое свободная зона?

Это часть территории страны, которая имеет особые условия. Чаще всего речь идет о льготных налоговых и таможенных ставках (либо их полного отсутствия). Такие зоны есть по всему миру: от США до Китая.

Часто их создают для того, чтобы ускорить развитие депрессивных регионов, привлечь бизнес в конкретные отрасли. В случае с Донбассом, как заявили в Офисе президента, это якобы позволит ускорить реинтеграцию и восстановление инфраструктуру.

И какие у них будут условия?

Чтобы ввести свободную зону на Донбассе, нужно принимать отдельный закон. Все будет зависеть от того, что конкретно в него пропишут. К примеру, еще в 2014-м после аннексии Крыма Верховная Рада ввела особую зону на полуострове:

отменили сбор всех общегосударственных налогов и сборов;

установили свободный таможенный режим;

разрешили местным властям справлять свои налоги;

жителей зоны с точки зрения налогов прировняли к иностранцам.

Получается, что налоги будут платить т.н. "властям "ДНР"?

Нет. Свободная экономическая зона еще не означает, что кто-либо признает ту "власть", которая сейчас есть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это один из шагов к реинтеграции. Куда важнее восстановить контроль за часть украинско-российской границы и провести честные и законные местные выборы на всей территории Донбасса.

Тогда уже законная местная власть сможет, согласно украинскому Налоговому кодексу, собирать: единый налог, налог на имущество, парковочный и туристический сбор. Самостоятельно объявлять свои налоги и заставлять их платить нельзя.

Чтобы изменить эти правила, помимо создания Свободной экономической зоны президенту придется инициировать и изменения в Налоговый кодекс.

А почему свободную экономическую зону создают только на Донбассе?

Сейчас собирать налоги на неподконтрольной территории фактически невозможно. После того, как Украина вернет власть в этих регионах, нужно будет восстанавливать систему, налаживать фискальные процессы, находить общий язык с бизнесом, который уже не первый год живет в условиях оккупации и продолжает как-то существовать.

Кроме того, понадобятся миллиарды долларов для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуть на территорию Донбасса людей и предприятия. Особые экономические условия – один из способов ускорить этот процесс.

Справка: инициированный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться относительно важных для общества вопросов. Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников.

Ранее Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан во время проведения местных выборов 25 октября: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".

В Офисе президента позже сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Офисе Зеленского рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ожидать не стоит.

Отметим, что 15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам Зеленский во время всенародного опроса. Помимо уже озвученных главой государства пунктов, в следующих он якобы интересуется, поддерживают ли украинцы:

сокращение количества народных депутатов до 300;

легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли в тяжелых больных;

право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

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