Зеленский рассказал, продолжит ли Украина брать кредиты у МВФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ, также кредиты будут брать у Всемирного банка и ЕБРР.

Об этом он сказал во время своего обращения к Верховной Раде 20 октября. "А все эксперты отмечают, что нынешний Саммит Украина – ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко и предметно подчеркивают партнерство Украины и Европы. Отмечают наши успехи, в частности ощутимый прогресс выполнения Соглашения об ассоциации, все предпосылки для "промышленного безвизовых", Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, углубленной интеграции украинских рынков с европейскими", – сказал Владимир Зеленский, и при этом отмети, что также сотрудничество будет продолжаться и с МВФ.

"А еще – четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы вам что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как с Всемирным банком и ЕБРР", – сказал глава государства.

Напомним, ранее в НБУ заявляли о том, что Украина потеряла доверие МВФ. Более того, Фонд не доволен:

проектом бюджета Украины на 2021 год (обсуждают размер дефицита и его финансирование);

антикоррупционной политикой Украины (речь, в том числе, может идти о слухах об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого признано незаконным).

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