Зеленский призвал иностранцев помочь Украине достичь успеха. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к иностранцам на английском языке с призывом инвестировать в Украину.

На своих страницах в социальных сетях Зеленский опубликовал видео, в котором заверил, что это будет выгодно как для государства, так и для самих инвесторов.

Публикуем полное заявление президента:

Украина – это место, где вы можете делать настоящие открытия. Украина – это рубеж, за которыми происходят новые вещи. У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы. Украина – зеленая, мирная и открытая страна.

Украина – новый мировой технологический центр с известными стартапами, блестящими инженерами, динамичными предпринимателями и низкими 5% налогом на IT-бизнес. Тут, в житнице Европы, мы начали земельную реформу. Имея самые плодородные грунты на планете, вместе мы можем накормить мир.

Спеши! Самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас – это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достичь успеха с Украиной. Уже сейчас.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский по случаю 29-й годовщины независимости Украины обратился к обществу, рассказав, каким видит будущее государства.