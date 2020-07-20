Зеленский представил Кирилла Шевченко сотрудникам Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу НБУ Кирилла Шевченко сотрудникам центробанка. Он заявил, что поддерживает принцип независимости главы Нацбанка.

Об этом глава государства сказал в понедельник, 20 июля, выступая в НБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его мнению, руководитель НБУ должен быть профессионалом, мужественным и ответственным.

"Сложно посчитать, сколько раз звучал тезис о том, что глава Национального банка должен быть независимым. И я, как президент Украины, полностью это поддерживаю", – сказал Зеленский.

При этом Зеленский указал, что у главы Нацбанка должны быть еще три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. "Уверен, что господин Шевченко – именно такой человек", – добавил президент.

Глава НБУ выступил перед сотрудниками

Шевченко заявил, что вскоре НБУ покажет "новый уровень взаимодействия" с правительством и парламентом.

"Мы должны вместе создать новые условия для устойчивого экономического роста... Я сделаю все для повышения влияния центробанка, для поддержания национальной экономики Украины. Национальный банк будет оставаться последовательным и выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и государственными органами партнерами. Хочу вас заверить, что НБУ и в дальнейшем останется независимым институтом. Решение и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно", – сказал глава НБУ.

Он отметил, что во время обсуждения потенциальной кандидатуры на пост главы НБУ с профессиональным сообществом кандидатура экс-главы правления "Укргазбанка" Шевченко звучала чаще всего.

"У него опыт более 20 лет, прошел все ступеньки в банковском деле. Кроме того, стал главой "Укргазбанка" через фактически первый прозрачный конкурс, по новым правилам корпоративного управления в государственном банке. Всё это, а также успешный кейс "Укргазбанка" под его руководством, доказывает, что он действительно является тем профессионалом, в котором нуждается и Национальный банк Украины, и наша экономика, и, собственно, вся наша страна", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который возглавлял государственный Укргазбанк.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко в 2019 году получил 28 млн грн, из них 14,5 млн грн – зарплата в Укргазбанке, который он тогда возглавлял.