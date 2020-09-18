Зеленский пообещал, но не выполнил: чего ждать украинцам от нового прожиточного минимума

Украинцев в 2021-м ждет незначительное повышение прожиточного минимума. И хоть "Слуги народа" уже второй год обещают резко поднять этот показатель хотя бы до уровня фактической стоимости жизни, в бюджет на следующий год опять заложили мизерный рост.

О том, как новые цифры повлияют на украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как должны были повысить прожиточный минимум

В Украине уже сейчас реальный размер прожиточного минимума в несколько раз выше фактического. Согласно данным Минсоцполитики, средней прожиточный минимум – 4466 грн, для детей до 6 лет – 3620 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4435 грн, для трудоспособных лиц – 4068 грн, для лиц, утративших трудоспособность, – 3267 гривен.

Еще во время своего пресс-марафона президент Владимир Зеленский обещал, что прожиточный минимум резко повысят в 2020-м. Однако это не произошло ни в этом году, ни произойдет в следующем.

"Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум примерно 4200-4300 гривен ($173,3) по сегодняшнему курсу", – отметил Зеленский.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2020-го:

для детей до 6 лет – 1921 грн;

для детей 6-18 лет – 2395 грн;

для трудоспособных лиц – 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;

в общем – 2189 грн.

Каким будет прожиточный минимум с июля 2021-го:

для детей до 6 лет – 2013 грн;

для детей 6-18 лет – 2510 грн;

для трудоспособных лиц – 2379 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн;

в общем – 2294 грн.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2021-го:

для детей до 6 лет – 2100 грн;

для детей 6-18 лет – 2618 грн;

для трудоспособных лиц – 2481 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн;

в общем – 2393 грн.

При этом минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимума для лиц, утративших трудоспособность. В декабре она составит 1769 грн, в июле – 1854 грн, а в декабре 2021-го – 1934 грн.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL добавляет: Кабинет министров разрабатывал варианты повышения прожиточного минимума и даже презентовал соответствующий законопроект, однако в результате менять подход не стали.

"Говорилось о реформе прожиточного минимума, что от него отвяжут большинство выплат. Но в итоге мы сейчас видим, что в бюджет заложили незначительное повышение. Я бы сказал, что такой рост большинство групп населения на себе не почувствует", – рассказывает Плахотник.

Как могут пересчитать прожиточный минимум в будущем

В Украине несколько десятков нардепов от "Слуги народа" во главе с председателем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект №3515, который приведет к кардинальному повышению прожиточного минимума.

Сейчас размер прожиточного минимума зависит от уровня цен в стране. Он рассчитывается как стоимость определенного набора товаров и услуг (и то с опозданием). Нардепы от "Слуги народа" предлагают привязать этот показатель к средней зарплате.

К примеру, по последним данным Госстата, сейчас средняя зарплата в Украине составляет 11,5 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты.

Таким образом, официальный прожиточный минимум на данный момент составляет 2118 грн, а согласно предложению "Слуги народа" должен быть не менее 4,6 тыс. грн (40% минималки). С другой стороны, минимальную зарплату, социальные выплаты и оклады на предприятиях от прожиточного минимума отвяжут.

Оклад будет устанавливаться раз в год по предложению Минфина – там должны рассчитать, на какой хватит денег. А самое интересное, что для частных предприятий будет действовать правило: оклад не может быть меньше 50% установленного норматива.

Главная проблема документа – риск масштабной тенизации доходов, уверен финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Дело в том, что необлагаемый минимум (ту часть дохода, за которую не нужно платить подоходный налог) хотят увеличить до уровня прожиточного минимума. В то время как сам ПМ намерены поднять до уровня около минимальной зарплаты.

"Я бы сказал, что есть определенные вопросы к самой идее законопроекта. Сейчас смысл такой: люди должны платить как можно меньше налогов, тогда бизнес расправит плечи. Но здесь есть много "но". Нужно понимать, что в нашей ситуации, когда и так до половины работодателей работают в тени, такое решение может привести к полной тенизации", – рассказывает Мазуренко.

Проект бюджета на данный момент находится на рассмотрении профильного комитета и уже в ближайшие дни будет проголосован в первом чтении. Несмотря на все обещания "слуг народа", как минимум одно обещание в документе нарушили – повышать прожиточный минимум ни в Кабмине, ни в Раде не планируют.