Зеленский подписал закон о выходе из договора СНГ, угрожающего нацинтересам Украины

Президент Владимир Зеленский 23 ноября подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между странами СНГ.

Этот закон (№ 995-ІХ) был принят Верховной Радой 5 ноября, сказано на сайте Офиса президента.

Подчеркивается, что Договор, из которого вышла Украина, содержит механизмы обмена информацией и создает риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для торгово-экономического давления на Украину.

Таким образом, выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя этот механизм межгосударственного обмена информацией по экономическим вопросам.

Отметим, Договор о проведении согласованной антимонопольной политики был подписан на заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года. ВР Украины ратифицировала его с оговорками законом от 16 января 2003 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 9 октября принял проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве стран-участниц СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о финансовой разведке.