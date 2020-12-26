Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2021 год
Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.
Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.
В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.
При этом с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутне" и "Батькивщина" приняли бюджет страны на 2021 год. Под давлением международных кредиторов бюджет на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.