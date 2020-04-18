Зеленский подписал новый бюджет Украины из-за коронавируса: чего ждать
Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов), которые "Слуга народа" поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года.
Соответствующие правки внесли в главный финансовый документ в связи с карантином и пандемией коронавируса, которые привели к экономическому кризису.
Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства направят на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.
Что в новом бюджете:
образование и наука – минус 3 млрд грн;
льготы и субсидии – минус 8,2 млрд грн;
Государственный фонд регионального развития – минус 2,6 млрд грн;
Госслужба статистики – минус 1,2 млрд;
развитие территориальных общин – минус 1,8 млрд грн;
Министерство культуры – минус 7,2 млрд грн;
здравоохранение – минус 922 млн грн;
Государственное агентство инфраструктурных проектов – минус 959 млн грн;
увеличили на 2 млрд грн доходы госбюджета от Нацбанка (от 40,7 до 42,7 млрд грн);
уменьшили бюджет на Фонд борьбы с коронавирусом – с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн;
снизили расходы на выполнение решений судов международных инстанций (на 340 млн грн);
выделили 4,9 млрд грн на Фонд регионального развития;
ограничили месячные доходы руководителям, членам набсоветов, нардепам, судьям и прокурорам – не больше 47 тыс. грн в месяц.
Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.