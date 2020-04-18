Зеленский подписал новый бюджет Украины из-за коронавируса: чего ждать

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов), которые "Слуга народа" поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года.

Соответствующие правки внесли в главный финансовый документ в связи с карантином и пандемией коронавируса, которые привели к экономическому кризису.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства направят на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Владимир Зеленский

Что в новом бюджете:

образование и наука – минус 3 млрд грн;

льготы и субсидии – минус 8,2 млрд грн;

Государственный фонд регионального развития – минус 2,6 млрд грн;

Госслужба статистики – минус 1,2 млрд;

развитие территориальных общин – минус 1,8 млрд грн;

Министерство культуры – минус 7,2 млрд грн;

здравоохранение – минус 922 млн грн;

Государственное агентство инфраструктурных проектов – минус 959 млн грн;

увеличили на 2 млрд грн доходы госбюджета от Нацбанка (от 40,7 до 42,7 млрд грн);

уменьшили бюджет на Фонд борьбы с коронавирусом – с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн;

снизили расходы на выполнение решений судов международных инстанций (на 340 млн грн);

выделили 4,9 млрд грн на Фонд регионального развития;

ограничили месячные доходы руководителям, членам набсоветов, нардепам, судьям и прокурорам – не больше 47 тыс. грн в месяц.

Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.