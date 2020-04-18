Главная Новости
18 апреля • обновлено в 18:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Зеленский подписал новый бюджет Украины из-за коронавируса: чего ждать

888
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов), которые "Слуга народа" поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года.

Соответствующие правки внесли в главный финансовый документ в связи с карантином и пандемией коронавируса, которые привели к экономическому кризису.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства направят на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Что в новом бюджете:

  • образование и наука – минус 3 млрд грн;

  • льготы и субсидии – минус 8,2 млрд грн;

  • Государственный фонд регионального развития – минус 2,6 млрд грн;

  • Госслужба статистики – минус 1,2 млрд;

  • развитие территориальных общин – минус 1,8 млрд грн;

  • Министерство культуры – минус 7,2 млрд грн;

  • здравоохранение – минус 922 млн грн;

  • Государственное агентство инфраструктурных проектов – минус 959 млн грн;

  • увеличили на 2 млрд грн доходы госбюджета от Нацбанка (от 40,7 до 42,7 млрд грн);

  • уменьшили бюджет на Фонд борьбы с коронавирусом – с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн;

  • снизили расходы на выполнение решений судов международных инстанций (на 340 млн грн);

  • выделили 4,9 млрд грн на Фонд регионального развития;

  • ограничили месячные доходы руководителям, членам набсоветов, нардепам, судьям и прокурорам – не больше 47 тыс. грн в месяц.

Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
бюджет
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
melnik valentin
melnik valentin
а насколько уменьшили содержание аппарата Президента, Верховной Рады?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
melnik valentin, а смысл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот теперь, Россия точно рухнет!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги