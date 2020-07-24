Зеленский договорился с ЕБРР о поддержке во время коронакризиса

В ЕБРР заявили, что готовы и дальше оказывать Украине финансовую помощь в кризисные времена.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и руководителей банка – и.о. президента Юргена Ригтеринка и вице-президента Алана Пию, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Ригтеринк поздравил реформы в Украине, отметив борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковского закона, а также назначение нового главы НБУ.

Он отметил реформы корпоративного управления государственными предприятиями и банками в Украине и обеспечение прозрачности процедур назначения членов наблюдательных советов.

Зеленский заверил, что со сменой главы НБУ политика регулятора останется такой же эффективной.

По его словам, мировая пандемия COVID-19 еще более остро ставит вопрос финансирования и поддержки ликвидности компаний государственного и частного сектора. Кроме того, есть необходимость и в дальнейшем инвестировать в развитие инфраструктуры в Украине.

"Президент выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов. В частности он сказал, что Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" работают над тем, чтобы до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", – сообщили в Офисе президента.

Также Зеленский рассказал о подготовке к приватизации крупных государственных компаний и пригласил ЕБРР приобщиться к этому процессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в ыпустит новые еврооблигации (долговые ценные бумаги) на $2 млрд, по счет которых выкупит старые с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн .