Зеленский анонсировал развитие горнолыжных курортов в Карпатах с помощью Австрии

Представители австрийского бизнеса готовы инвестировать в строительство горнолыжных курортов в Украинских Карпатах.

С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 сентября во время общения с журналистами во Львовской области, сообщается на сайте главы государства.

Он уточнил, что принимать участие в реализации проектов по развитию инфраструктуры австрийцы будут после завершения пандемии коронавируса.

Зеленский пообщался с журналистами во Львовской области. Офис президента

Зеленский отметил, что эти вопросы он обсуждал на встрече с представителями бизнеса во время своего визита в Австрию.

"Для нас это важно, для меня лично. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнесы, которые являются специалистами по этому направлению", – рассказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Австрию 15 сентября Владимир Зеленский провел переговоры с руководством страны, на которых затронул ряд вопросов, в том числе производства вакцины от коронавируса, экономического сотрудничества, а также угрозы для Украины и Европы от газопровода "Северный поток-2".